Самородок янтаря с рисунком в виде сердца добыли в России

Под Калининградом добыли самородок янтаря с рисунком в виде сердца

Янтарный самородок с похожим на сердце рисунком обнаружили на Приморском карьере в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината, передает ТАСС.

«Янтарное сердце» состоит из королевского белого, желтого матового и прозрачного оттенков янтаря. Свой цвет камень получил десятки миллионов лет назад еще на стадии формирования. Такой камень с контрастными разводами называется пейзажным. Его вес составляет 9,42 г, размеры — 4 на 3 см.

В компании отметили, что подобные образцы встречаются крайне редко и в общем объеме добычи составляют не более 1%.

Специалист-геммолог комбината Анна Дугина назвала находку «сюрпризом и шуткой природы».

«На выходе получилось настоящее «объяснение в любви» в виде очаровательного многослойного сердца», — сказала она.

В феврале калининградские таможенники задержали 68-летнего гражданина Германии, который планировал вывезти из России более 400 изделий из янтаря.

Ранее в балтийском янтаре обнаружили неизвестный вид осы.