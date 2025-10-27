У авиакомпании «Ангара» отозвали лицензию на коммерческие рейсы

Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 5 ноября перевозчик не сможет осуществлять рейсы.

Решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

Маршрутная сеть «Ангары» включает 11 региональных направлений полетов, среди которых рейсы из Хабаровска в Зею, Тынду и Охотск, из Иркутска в Ербогачён, Киренск, Бодайбо, Нижнеангарск и Чару, а также внутренние перелеты в Забайкалье и Бурятии.

После аннулирования сертификата перевозку пассажиров по этим направлениям будут выполнять другие авиакомпании. «Ираэро» возьмет на себя рейсы из Иркутска в Киренск, Ербогачён, Бодайбо и Чару, а также внутри Забайкалья и Бурятии. «Аврора» продолжит полеты из Хабаровска в Зею и Тынду, а «Хабаровские авиалинии» — по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск.

Авиакомпания «Ангара» прекратила продажу билетов на все рейсы после 1 ноября. Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы после 5 ноября, предлагается оформить возврат с полной компенсацией или переоформить билеты на рейсы «Ираэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний». Возврат билетов, купленных на сайте «Ангары», можно оформить через раздел «Операции с бронью» или направив заявку по электронной почте ik@angara.aero. Если билет приобретен через агентство или кассу, обращаться нужно по месту покупки.

Ранее в России прошли проверки авиакомпаний на фоне роста числа авиапроисшествий.