В РФ пройдут проверки авиакомпаний на фоне роста числа авиапроисшествий

В России готовятся масштабные проверки 51 региональной авиакомпании на фоне двойного роста числа авиапроисшествий за последний год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект поручения правительства Ространснадзору.

В числе авиакомпаний, которые попадут под проверки, значатся «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «Ангара» и другие региональные перевозчики.

Как следует из письма заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Фонарева, направленного заместителю министра транспорта Владимиру Потешкину, число авиационных происшествий в 2024 году выросло с 8 до 17, а число жертв увеличилось более чем втрое — с 12 до 37. Согласно документу, на который ссылается издание, с начала 2025 года в коммерческой авиации уже зафиксировано четыре происшествия, включая две катастрофы.

В пояснительной записке к проекту поручения указано, что рост числа инцидентов связан с нарушениями воздушного законодательства со стороны авиаперевозчиков. Среди основных проблем называются несоблюдение требований по техническому обслуживанию воздушных судов, недостаточная подготовка персонала, отсутствие систем управления безопасностью полетов и отклонения от эксплуатационной документации.

По данным «Известий», контрольные мероприятия начнутся 1 декабря и продлятся в течение 12 месяцев.

Помимо ранее упомянутых авиаперевозчиков, проверки затронут компании «ИрАэро», «Амур», «АэроБратск», «Камчатское авиационное предприятие», «КрасАвиа», «РусЛайн», «Северсталь», «Тайга» и ряд других региональных авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет инцидент с поломкой самолета в Красноярском крае.