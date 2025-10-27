На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве появится каток на 3 тысячи человек

Бирюков: в «Лужниках» заливают каток площадью более 16 тысяч квадратных метров
true
true
true
close
Комплекс городского хозяйства Москвы

В «Лужниках» появится каток площадью более 16 тыс. кв. м, где смогут одновременно находиться до 3 тыс. человек. Об этом сообщает правительство Москвы.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, каток будет располагаться не только на главной площади «Лужников», но и на прилегающих к ней боковых аллеях.

«Вдоль борта катка установим порядка 70 многофункциональных опор, на которых смонтируем светильники, прожекторы динамической архитектурно-художественной подсветки и динамики. Для прохода к четырем павильонам, которые попадают в зону катка, сделаем два лестничных мостика-перехода», — подчеркнул Бирюков.

Заммэра уточнил, что в рамках благоустройства были заложены все необходимые коммуникации для катка. В настоящее время ведутся работы по устройству основания из теплоизоляционных материалов.

Параллельно на центральной площади раскладывают айс-роллы — рулоны гофрированной системы охлаждения из нержавеющей стали, а на боковых аллеях — айс-маты — гибкую систему труб. Эти системы подключают к коллекторам, соединенным с холодильными установками. После этого специалисты займутся созданием ледяного покрытия и монтажом борта.

Ранее в «Лужниках» открылась гибридная ледовая площадка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами