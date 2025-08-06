Уникальное пространство: в «Лужниках» открылась гибридная ледовая площадка

Москва задает тон в обеспечении досуга для жителей и гостей города. Однако даже в череде многочисленных мероприятий, которыми живет столица, настоящим событием стало появление круглогодичного катка на открытом воздухе. Ледовая площадка, обустроенная в «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» со вторника по воскресенье ждет желающих летом оказаться на территории зимы. В чем уникальность нового объекта и за счет чего удается поддерживать лед на открытом воздухе, расскажет «Газета.Ru».

В Москве начал работу бесплатный фиджитал-каток на открытом воздухе. Пространство, открывшее портал из лета в зиму, находится в «Лужниках». В рамках фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» посетители могут выйти на лед до 14 сентября в любой день кроме понедельника. Для этого достаточно пройти предварительную регистрацию.

Первые отзывы о спортивной арене в «Лужниках» говорят о том, что новый формат досуга пришелся москвичам по вкусу. «Кому не хватает зимы летом, можно покататься на коньках и поиграть в приставку», - делятся впечатлениями те, кто успел посетить локацию. На видео из соцсетей: фигуристы всех возрастов в футболках и шортах нарезают круги по площадке. Ее размер, как заявляли организаторы, 34х18 м. Этого хватает и для свободного катания, и для игры в хоккей. «На улице плюс тридцать. Пойти на каток? Почему бы и нет?».

При этом формат фиджитал предполагает гибридное пространство, которое объединяет реальный и киберспорт. Территорию катка дополняет зона для игры в хоккей на приставке. Для этого здесь установлены четыре больших экрана. Впрочем, одно не обязательно следует из другого: можно оформить регистрацию на свободное катание и не обязательно соревноваться в киберловкости. Тем не менее, площадка задумывалась как место для занятия фиджитал-хоккеем. Это новый вид спорта, где команды из трех человек выходят и сначала играют на льду, а после этого определяют победителей в PlayStation. Предполагается, что в «Лужниках» будут проводиться турниры по данной дисциплине.

Как это работает

Конструкция площадки устроена таким образом, что каток защищен от осадков крышей, которую держат колонны по периметру. Качество льда без нареканий: благодаря инновационному всесезонному покрытию он остается комфортным и устойчивым даже в условиях по-настоящему летней погоды. Секрет – в технологиях. Без них никуда.

Специально для проекта был разработан комплекс мер, позволяющий добиться нужного эффекта, чтобы создать зимнюю сказку и не зависеть от погоды за окном.

close Департамент спорта г. Москвы

Помог и опыт по запуску масштабных катков, в частности, на ВДНХ. Там, как известно, использовалась технология со специальными айс-матами, которые формирует единое полотно катка и через которые запускается хладагент. В «Лужниках» пришлось идти дальше: в этом помогла уникальная система автоматики и партия чешуйчатого льда, доставленного сюда с мясокомбината.

Гостеприимный лед

Уникальный каток будет открыт для посещения вплоть до 14 сентября. Сеансов свободного катания в течение дня несколько. Регистрация открывается не одномоментно, поэтому даже несмотря на ажиотаж, поймать заветный билет реально. Детей пускают от 3 лет. При этом от 3 до 14 лет дети должны выходить на лед в сопровождении родителей. Аренда коньков и экипировки бесплатна. Хороший повод провести время с семьей и попробовать совместить новый опыт и посещение «Лужников». Их территория стала местом притяжения для тех, кто хочет чувствовать себя причастным к спорту.

Новый каток уже оценили звездные гости. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, легенда отечественного хоккея Илья Ковальчук и олимпийский чемпион Кирилл Капризов вышли на лед в день открытия площадки. Также они провели показательную серию заездов.

close Департамент спорта г. Москвы

«Крутое строение в 35-градусную жару. Лед настоящий, который не тает, можно прийти покататься — все это бесплатно. Очень круто, поэтому завидую белой завистью детишкам, которые могут приехать в сердце спортивной столицы и покататься на коньках», — прокомментировал Илья Ковальчук.

В ритме столицы

«Москва 2030. Спорт. Человек будущего» — форум-фестиваль, который проходит в Москве с 1 августа по 14 сентября 2025 года в рамках проекта «Лето в Москве». Для гостей форума подготовлена масштабная программа из тематических мастер-классов, квестов, лекций и спортивных активностей.

Согласно информации, размещенной на сайте фестиваля, по всей Москве будет работать 113 площадок. Они представят главные инновации и достижения во всех сферах городской жизни, продемонстрируют возможности городской среды, в которой есть место для всестороннего развития личности. Особый фокус – на формировании здорового образа жизни. Этому направлению отведены несколько площадок. Тематические спортивные недели – от футбола до тактической стрельбы – закладывают базу для того, чтобы каждый нашел себя в спорте.

В общей сложности с 1 августа по 8 сентября в рамках фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» будет проведено свыше 35 тыс. мероприятии. В их организации помогут более 5 тыс. волонтеров. «Не раз говорил о том, что стратегической целью развития Москвы является создание лучшего города среди крупнейших мегаполисов мира. Это амбициозная, но в то же время реальная и достижимая цель. Особенно если рассматривать ее не в качестве конечной точки, а как постоянное движение вперед», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

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