«С них не слезть»: доктор Мясников сравнил назальные спреи с наркотиками

Сосудосуживающие назальные спреи вызывают зависимость быстрее, чем наркотики – иногда хватает трех дней их применения, чтобы человек не смог без них дышать всю оставшуюся жизнь. Для здоровья это не проходит бесследно, так как создает постоянную нагрузку на сердце, рассказал заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

«Зависимость возникает уже через три, пять, максимум семь дней использования. И потом ты слезть с этих спреев не можешь. Мы много лет говорим об одном и том же — на капли подсесть можно как на наркотики, только быстрее. Я не знаю наркотика, на который можно подсесть за три дня. А на капли — легко», — предупредил специалист.

Он пояснил, что как только проходит действие спрея, сосуды в носу максимально расширяются, на фоне чего дышать становится еще сложнее, чем раньше – это вынуждает снова использовать спрей. Далее его действие опять проходит, и так по кругу, в результате чего проходимость носовых полостей без спрея уже не поддерживается. Лечится такая зависимость только хирургическим путем или очень длительной терапией с применением гормональных капель, пояснил Мясников.

Такая зависимость от назальных спреев приводит к тому, что человек не может без них дышать, при этом их применение приводит к ажиотации сердца, создавая дополнительную нагрузку, что особенно вредно для людей, уже имеющих хронические заболевания.

До этого пластический хирург, ринопласт, лор-врач и автор методики «Арт-лор-ринопластика» Иляна Гончарова рассказала«Газете.Ru», что от применения назальных спреев может атрофироваться слизистая оболочка носа. В результате могут возникнуть такие проблемы, как постоянная сухость в носу, образование корок, частые носовые кровотечения, нарушения обоняния и повышенная предрасположенность к инфекциям. Еще одно последствие – это хронический ринит и синусит, также не исключены инфекции носа.

Ранее двухмесячная девочка попала в больницу с отравлением каплями для носа в Петербурге.