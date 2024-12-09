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Двухмесячная девочка попала в больницу с отравлением каплями для носа в Петербурге

78.ru: в Петербурге младенец попал в больницу с отравлением каплями для носа

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Depositphotos

В Петербурге двухмесячная девочка отравилась каплями для носа и оказалась в больнице. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в квартире дома на проспекте Героев. Мать закапала маленькой дочери капли для носа «Нафтизин», и через некоторое время младенец стал вялым и сонливым.

В результате девочку госпитализировали в медицинское учреждение с отравлением. Состояние младенца оценили как среднетяжелое. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге двухлетний ребенок попал в больницу после двух таблеток парацетамола. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением лекарственными препаратами.

Ранее в Оренбургской области двухлетний ребенок попал в больницу, выпив уксус.

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