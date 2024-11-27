Россиян предупредили об опасных последствиях зависимости от капель в нос

Могут ли представлять опасность капли для носа? Если у вас аллергия на компоненты, входящие в их состав, то да. Но это далеко не все, о последствиях чрезмерного увлечения каплями для носа «Газете.Ru» рассказала Иляна Гончарова — пластический хирург, ринопласт, лор-врач и автор методики «Арт-лор-ринопластика».

Первое опасное последствие — может атрофироваться слизистая оболочка носа.

«Атрофия слизистых оболочек носа характеризуется истончением и уменьшением объема слизистых, которые покрывают внутреннюю поверхность носа. Это вызывает снижение количества желез, отвечающих за выработку слизи, необходимой для увлажнения носовых проходов, а также приводит к ухудшению кровоснабжения тканей и снижению защитных функций слизистой оболочки. В результате могут возникнуть такие проблемы, как постоянная сухость в носу, образование корок, частые носовые кровотечения, нарушения обоняния и повышенная предрасположенность к инфекциям», — сказала она.

Второе — хронический ринит и синусит.

«Хронический ринит — длительное воспаление слизистой носа, продолжающееся более месяца. Его основные симптомы включают заложенность носа, обильные выделения, частое чихание, зуд в носу и ухудшение обоняния. Синусит — это дисфункция носовых пазух, проявляющаяся в воспалении или отеке тканей, покрывающих околоносовые синусы. Основные признаки синусита включают заложенность носа и выделения, а также боль или чувство давления в лицевой области, головные боли, снижение обоняния и кашель, который усиливается по ночам», — отметила врач.

Третье — инфекции носа.

«Частое использование капель снижает местный иммунитет, что превращает нос во входные ворота для различных инфекций. К болезням инфекционного генеза можно отнести риниты, синуситы и такие вирусы, как грипп, COVID-19, аденовирусы, вирусы герпеса. А также инфекции, вызванные стрептококками, стафилококками и различными грибками. В результате инфекции в носу могут возникать фурункулы», — подчеркнула эксперт.

Сложность состоит в том, что эти инфекционные заболевания способны вызывать общие симптомы, включая заложенность носа, насморк, чихание, головную боль и нарушение обоняния. Поэтому крайне важно незамедлительно консультироваться с врачом. Оториноларинголог сможет назначить необходимые анализы и исследования для определения возбудителя заболевания и предложить соответствующие методы лечения.

Четвертое – сосудосуживающий эффект.

«Множество назальных капель включает в состав сосудосуживающие компоненты, которые могут воздействовать на кровеносные сосуды, причем не только в носовой полости. Как эти вещества попадают в общий кровоток? Через слизистую, богатую сосудами. В результате чрезмерное или длительное использование капель может способствовать повышению артериального давления (что особенно опасно для гипертоников), появлению головной боли, головокружений», — отметила врач.

Кроме того, при частом применении капель может возникнуть зависимость. После их действия иногда наблюдается синдром отмены, сопровождающийся головной болью.

Некоторые ингредиенты капель способны раздражать носовую слизистую, что также может привести к головной боли.

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