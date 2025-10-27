На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о массовых звонках мошенников с применением дипфейков

Роскачество: мошенники массово подделывают голоса и изображения людей
Shutterstock

Мошенники в последнее время начали активно использовать технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков и подделки голосов. Они звонят россиянам от лица знакомых и родственников, причем им достаточно короткого образца голоса, чтобы сгенерировать убедительную голосовую копию, сообщил RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Отметим, что за последние пять лет доля киберпреступлений в России достигла 40% от общего числа преступлений – об этом газета «Известия» сообщает со ссылкой на генпрокурора России Александра Гуцана. По его словам, в прошлом году их число превысило 765 тыс., ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из них — средства, похищенные у граждан.

Подделка голоса и изображения знакомого жертве человека – это одна из наиболее частых схем обмана, которая популярна у аферистов тем, что сразу усыпляет бдительность человека, отметил Кузьменко.

«Услышав в трубке знакомый тембр и манеру речи, люди теряют бдительность и без лишних сомнений переводят деньги на указанные мошенниками реквизиты, осознавая обман лишь после», — предупредил специалист.

Часто, по его словам, аферисты применяют видеозвонки с применением дипфейков, которым граждане доверяют еще больше – видя перед собой живое изображение человека, они не сомневаются в подлинности звонка. Такой эффект присутствия наиболее опасен, поэтому важно в любом случае оставаться бдительным, при малейших подозрениях класть трубку и перезванивать на номер человека напрямую, заключил специалист.

До этого в МВД рассказали, что дипфейки в последнее время все чаще используются не только для розыгрышей, но и в мошеннических схемах, а также информационных операциях. В ведомстве отметили, что при просмотре подозрительного ролика важно в первую очередь проверять источник, искать артефакты на изображении, сопоставлять сказанное в кадре с контекстом, а также применять обратный поиск изображений или специализированные сервисы наподобие Sensity AI, Reality Defender и Deepware. Также россиянам напомнили, что, хотя такие инструменты помогают анализировать медиаконтент, безошибочной защиты они не обеспечивают — окончательная оценка всегда остается за человеком.

Ранее в России зафиксировали исторический максимум распространения дипфейков.

