АНО «Диалог Регионы»: число дипфейков в 2025 году выросло более чем в 4 раза

В сентябре 2025 года в России зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков, по данным АНО «Диалог Регионы» в российском сегменте интернета за январь–сентябрь выявлено 342 уникальных дипфейка, направленных на введение россиян в заблуждение и представляющих социальную опасность.

Отмечается, что это в 4,1 раза больше, чем за весь 2024 год, когда было зафиксировано 84 подобных видео. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года количество дипфейков в России может превысить прошлогодние показатели в пять раз.

Сообщается, что рост числа дипфейков фиксируется с апреля, а в сентябре выявлено 65 уникальных дипфейков — рекордное значение за всю историю наблюдений.

«С октября 2024 года количество уникальных дипфейков в России ежеквартально растет примерно в 1,5–2 раза и более. Это связано, в том числе, с качественным прогрессом нейросетей по генерации видео», — отметил глава управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Уточняется, что наибольшее число фейковых видео создается от лица глав российских регионов и госслужащих — они составляют 79% всех выявленных дипфейков. Чаще всего фабриковались фальшивые видео с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также главами Астраханской и Саратовской областей Игорем Бабушкиным и Романом Бусаргиным.

По восемь фейков запущено о губернаторах Ульяновской и Липецкой областей Алексее Русских и Игоре Артамонове, по семь – о главах Калининградской, Иркутской и Нижегородской областей Алексее Беспрозванных, Игоре Кобзеве и Глебе Никитине, шесть — с «участием» главы Дагестана Сергея Меликова.

Кроме того, ряд дипфейков был создан с чиновниками из Белоруссии, хотя и распространялся на российскую аудиторию, а также известными персонами поп-индустрии России.

Также в АНО «Диалог Регионы» отметили расширение аудитории дипфейковых видео: за неполный 2025 год выявлено в 5,9 раза больше копий дипфейков, чем за весь 2024-й, общее число просмотров таких материалов в 3,1 раза превысило показатели прошлого года.

По словам специалистов, современные дипфейки трудно отличить от оригинала без профессиональных инструментов. Для их выявления используется, в частности, система «Зефир» от АНО «Диалог Регионы».