Прилепин назвал условие для создания новых «Оскара» и Нобелевской премии

В недалеком будущем Россия и страны глобального Юга смогут сформировать новые «культурные иерархии», что приведет, в том числе, к созданию новых премий по типу «Оскара», считает писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Антиколониальная система, как я ее называю, позволит нам создать новые мировые, нормальные культурные иерархии: новые варианты Нобелевской премии, «Оскара», <...>, где у нас не будут отбирать наши флаги», — считает литератор.

По его мнению, после этого Европа и США сами захотят присоединиться к новой мировой системе. В связи с этим, Москве пора забрать у Вашингтона «ярлык на княжение» и встать в центре процессов по изменению миропорядка.

Накануне Прилепин сообщил, что решил подписать контракт и вернуться в зону спецоперации на Украине. Попасть в подразделение он собирается в ноябре. Решение вернуться на службу он объяснил желанием довести ситуацию до логического финала.

Ранее Прилепин высказался о передаче России всего Донбасса.