Прилепин объяснил причины подписания контракта и возвращения на СВО

Прилепин заявил, что вернется на СВО, чтобы довести все до логического финала

Писатель Захар Прилепин в интервью ТАСС объяснил, что решил подписать контракт и вернуться в зону спецоперации на Украине, чтобы довести все до логического финала.

По его словам, взрослая жизнь научила его отвечать за свои слова. В других интервью писатель говорил, что вернется на линию боевого соприкосновения, если сможет восстановиться.

«С моей стороны [контракт] физически подписан. Принимающая сторона на словах уже сказала: «Да, конечно же, заходи». Я рассчитываю [попасть в подразделение] в ноябре», — заявил он.

Прилепин добавил, что другой причиной стали воспоминания о боевых товарищах, которые отдали свою жизнь ради победы в конфликте. Писатель объяснил, что от этого никак нельзя отвязаться, потому что внутри «скребет-то коготок».

Мужчина решил попытаться и приложить хотя бы какие-то усилия, чтобы довести все «до логического финала».

Третьей причиной стали напряженные отношения России с западными странами. Помимо этого, одним из факторов также стала личная причина. Прилепин рассказал, что думал о том, что ему исполнилось 50 лет и на пенсию он не собирается, поэтому то не видит смысла в том, чтобы «лежать на диване» и «писать книги».

