Более 180 человек ждут рейса в Ханты-Мансийске из-за замены борта

Прокуратура: более 180 человек ждут рейса в Ханты-Мансийске из-за замены борта
Toby Melville/Reuters

Более 180 человек ждут рейса из Ханты-Мансийска в Москву из-за замены борта. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

«Из-за замены воздушного судна 26 октября в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383... в Москву (Шереметьево). Планируемое время вылета 13.55 (11.55 мск - ред.) 26 октября», – сказано в сообщении.

Надзорное ведомство уточняет, что на рейс зарегистрировано 183 пассажира. Сургутская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, предусмотренных авиационными правилами, чтобы не допустить нарушения прав пассажиров, отмечается в сообщении прокуратуры.

13 октября пассажиры другого самолета застряли в Южно-Сахалинске на несколько часов из-за птицы в двигателе. Воздушное судно должно было вылететь в 10:00 по местному времени, однако перелет несколько раз переносили.

Ранее самолет отклонился от курса из-за пьяной туристки.

