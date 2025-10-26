На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патриарх Кирилл подчеркнул роль религий в предотвращении конфликтов и агрессии

Сергей Гунеев/РИА Новости

Русская православная церковь и другие традиционные религии стремятся предотвращать саморазрушение мира, опираясь на международный диалог и духовно-нравственные ценности. Об этом в своем видеообращении заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеоприветствии к участникам международного форума сотрудничества, посвящённого 100-летию народной дипломатии.

По словам предстоятеля РПЦ, в условиях нарастающих противоречий между странами и народами, которые нередко приводят к конфликтам и агрессии, религиозные и общественные силы стараются преодолеть опасные тенденции и способствовать спасению мира. Основой такого диалога, по его мнению, являются многовековые традиционные духовно-нравственные ценности, которые позволяют развивать международное сотрудничество и укреплять добрые отношения между людьми разных этносов, религий и культур.

Кирилл подчеркнул, что без опоры на эти ценности невозможно достичь прочного и справедливого мира. Он отметил, что непреходящие идеалы могут служить ориентиром в международной образовательной, культурной и социальной деятельности.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что форум станет площадкой для содержательных и продуктивных дискуссий, способствующих улучшению отношений между людьми, странами и народами, и пожелал участникам помощи Божией в их работе.

Ранее патриарх Кирилл выступил за межрелигиозный диалог с исламским миром.

