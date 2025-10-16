На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патриарх Кирилл выступил за межрелигиозный диалог с исламским миром

Патриарх Кирилл выступил за развитие диалога с исламским миром
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости развития межрелигиозного диалога с исламским миром, отметив многовековой опыт мирного сосуществования православных христиан и мусульман. Об этом он сообщил в беседе с участниками XI Международного фестиваля «Вера и слово», передает ТАСС.

По словам предстоятеля, нельзя распространять критику отдельных представителей мусульманской религии на всю умму.

«Мы действительно столетиями вместе живем и, по милости Божией, будем, наверное, и дальше жить», — сказал патриарх.

Он напомнил о своей личной роли в развитии отношений с исламским миром, отметив, что его нельзя упрекнуть в исламофобии.

Патриарх подчеркнул, что добрые отношения между христианами и мусульманами в России являются залогом мирной жизни и процветания страны. При этом он добавил, что это не мешает открыто говорить о существующих проблемах, выражая озабоченность в рамках конструктивного диалога.

В июне патриарх Кирилл призвал «гнать прочь» тех, кто призывает бороться с российскими мусульманами. На собрании духовенства в Калининграде патриарх прокомментировал ситуацию с высказываниями схиигумена Гавриила (Виноградова), который критиковал другие религии.

По словам главы РПЦ, подобные высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, являются провокацией.

Ранее патриарх Кирилл предупредил о грядущем апокалипсисе.

