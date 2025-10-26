Сальдо назвал срок восстановления портов в Херсонской области

Порты в Херсонской области запустят после завершения спецоперации. Об этом на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге заявил глава региона Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что после специальной военной операции будут восстанавливать порты в Хорлах, Скадовске, и Геническе. По словам главы региона, порты на Херсонщине востребованы, они уже «ждут гудков больших кораблей».

Сейчас, по словам Сальдо, работы не планируются, к ним можно будет приступить только тогда, когда судоходство в регионе станет безопасным. Сейчас же, пояснил губернатор, судоходство в Черном и в Азовском морях закрыто даже для маломерных судов.

Кроме того, будут восстановлены международные торговые линии. Также Сальдо заявил о возможности появления в будущем международных паромных маршрутов.

«Интерес к этим перевозкам очень высок, они очень выгодные», — заключил он.

До этого Сальдо заявил, что начало боевых действий за микрорайон Корабел на Карантинном острове в Херсоне стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинских военных уличили в минировании зданий в Херсоне.