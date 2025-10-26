На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России изменились правила профилактических медосмотров детей

Минздрав: детей начнут ежегодно проверять на репродуктивное здоровье с 13 лет
true
true
true
close
Shutterstock

В России вступили в силу обновленные правила профилактических осмотров детей. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новой редакции порядка, утвержденной Минздравом, первые визиты к ряду специалистов теперь будут проводиться позже, однако ежегодные проверки репродуктивного здоровья начнутся раньше. Документ введен с 1 сентября 2024 года и рассчитан на шесть лет – до 1 сентября 2031 года.

Как следует из сравнительного анализа прежних и новых требований, первые консультации акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков теперь назначаются в шесть лет, тогда как ранее их проводили уже в возрасте трех лет. При этом ежегодный контроль со стороны этих специалистов будет начинаться не с 14, а с 13 лет.

Нововведения также касаются состава врачей, которых посещают дети в первый месяц жизни. Теперь в этот срок требуется только прием у педиатра, хирурга и офтальмолога, тогда как визиты к неврологу и стоматологу перенесены: первый осмотр у невролога запланирован на три месяца, у детского стоматолога — на год. При этом ежегодные стоматологические осмотры сохраняются.

В правила включены дополнительные обследования. Так, офтальмоскопию в условиях медикаментозного расширения зрачка теперь обязаны проводить дважды — в один месяц и один год. Аудиологический скрининг разрешено выполнить в течение первого года жизни, если данных о нем нет, и повторять его в один год и в шесть лет в рамках осмотра оториноларинголога.

Кроме того, предусмотрены скрининги для выявления риска нарушений психического развития — их должен проводить педиатр в возрасте полутора и двух лет путем анкетирования родителей. Дети из группы риска по результатам осмотра педиатра также будут проходить экспресс-исследование уровня холестерина в шесть и десять лет с использованием тест-полосок.

Ранее стало известно, что в России утвердят официальный порядок назначения БАДов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами