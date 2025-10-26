В России изменились правила профилактических медосмотров детей

В России вступили в силу обновленные правила профилактических осмотров детей. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новой редакции порядка, утвержденной Минздравом, первые визиты к ряду специалистов теперь будут проводиться позже, однако ежегодные проверки репродуктивного здоровья начнутся раньше. Документ введен с 1 сентября 2024 года и рассчитан на шесть лет – до 1 сентября 2031 года.

Как следует из сравнительного анализа прежних и новых требований, первые консультации акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков теперь назначаются в шесть лет, тогда как ранее их проводили уже в возрасте трех лет. При этом ежегодный контроль со стороны этих специалистов будет начинаться не с 14, а с 13 лет.

Нововведения также касаются состава врачей, которых посещают дети в первый месяц жизни. Теперь в этот срок требуется только прием у педиатра, хирурга и офтальмолога, тогда как визиты к неврологу и стоматологу перенесены: первый осмотр у невролога запланирован на три месяца, у детского стоматолога — на год. При этом ежегодные стоматологические осмотры сохраняются.

В правила включены дополнительные обследования. Так, офтальмоскопию в условиях медикаментозного расширения зрачка теперь обязаны проводить дважды — в один месяц и один год. Аудиологический скрининг разрешено выполнить в течение первого года жизни, если данных о нем нет, и повторять его в один год и в шесть лет в рамках осмотра оториноларинголога.

Кроме того, предусмотрены скрининги для выявления риска нарушений психического развития — их должен проводить педиатр в возрасте полутора и двух лет путем анкетирования родителей. Дети из группы риска по результатам осмотра педиатра также будут проходить экспресс-исследование уровня холестерина в шесть и десять лет с использованием тест-полосок.

Ранее стало известно, что в России утвердят официальный порядок назначения БАДов.