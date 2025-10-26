На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик не прогнозирует снег в Москве в ближайшую неделю

Вильфанд: снег в Москве на следующей неделе не прогнозируется
Владимир Астапкович/РИА Новости

В столице в ближайшую неделю снег не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Ждать снега не приходится пока ни в эти выходные, ни на следующей неделе. По крайней мере, в рабочие дни следующей недели ничего негативного не прогнозируется с точки зрения снега», — сказал синоптик, отметив, что это касается и временного снежного покрова.

Первый снег выпал в Москве 15 октября, но он был вперемешку с дождем, поэтому прошел незамеченным. Постоянный снежный покров ожидается в конце ноября.

Ведущий специалист информационного агентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова сообщала, что в конце октября жителям Москвы и Подмосковья стоит подготовиться к дождливой погоде. По ее прогнозу, наиболее обильные осадки прогнозируются на 28 и 29 октября. При этом, несмотря на дожди, температура воздуха будет немного выше средних многолетних показателей для этого времени года.

Ранее сообщалось, что ноябрь в Москве начнется с мокрого снега и морозов.

