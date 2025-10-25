Международный аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов «неопознанных объектов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе авиагавани.

«Аэропорт и диспетчерская зона закрыты из-за полетов неопознанных объектов», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что один из бортов, следовавший в Вильнюс из Амстердама, перенаправили в аэропорт города Каунас. По информации диспетчеров, ориентировочное время открытия авиагавани в столице Литвы — 23:00 по всемирному времени (2:00 мск 26 октября).

22 октября аэропорт Вильнюса также приостанавливал работу. Причиной стали метеозонды, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу. Речь шла о нескольких десятках воздушных шаров.

В ночь на 5 октября аэропорт литовской столицы приостановил работу после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами.

Ранее беспилотник нарушил работу аэропорта в Германии.