На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Вильнюса приостановил работу

ТАСС: аэропорт Вильнюса закрыли из-за полетов неопознанных объектов
true
true
true
close
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов «неопознанных объектов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе авиагавани.

«Аэропорт и диспетчерская зона закрыты из-за полетов неопознанных объектов», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что один из бортов, следовавший в Вильнюс из Амстердама, перенаправили в аэропорт города Каунас. По информации диспетчеров, ориентировочное время открытия авиагавани в столице Литвы — 23:00 по всемирному времени (2:00 мск 26 октября).

22 октября аэропорт Вильнюса также приостанавливал работу. Причиной стали метеозонды, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу. Речь шла о нескольких десятках воздушных шаров.

В ночь на 5 октября аэропорт литовской столицы приостановил работу после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами.

Ранее беспилотник нарушил работу аэропорта в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами