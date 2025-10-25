Суд в Париже рассмотрит дело о буллинге жены Макрона

AFP: в Париже десять человек будут судить за кибертравлю Брижит Макрон

В Париже 27 и 28 октября состоится судебное разбирательство в отношении десяти человек, обвиняемых в кибербуллинге Брижит Макрон, супруги французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Восемь мужчин и две женщины будут судить в понедельник и вторник в уголовном суде Парижа за кибертравлю Брижит Макрон на почве сексизма», — говорится в сообщении.

В основе судебного процесса лежат многочисленные публикации в интернете, касающиеся пола, сексуальной ориентации первой леди Франции и значительной разницы в возрасте между ней и президентом, которую некоторые авторы оскорбительных комментариев пытались представить как педофилию.

Среди обвиняемых – писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом Зоэ Саган, а также Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегусс), на чьем YouTube-канале журналистка Наташа Рей распространяла ложные сведения касательно гендерной принадлежности Брижит Макрон.

По данным издания, расследование началось после жалобы, поданной супругой президента в августе 2024 года. Пока неизвестно, примет ли она участие в судебных заседаниях. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что у Брижит Макрон было указано мужское имя на официальном портале Франции.