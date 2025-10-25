У Брижит Макрон было указано мужское имя на официальном портале Франции

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была зарегистрирована на официальном налоговом портале страны под мужским именем «Жан-Мишель». Об этом сообщается в документальном фильме канала BFMTV.

В анонсе фильма опубликовали отрывок, где глава администрации первой леди Тристан Боме рассказала про инцидент в сентябре прошлого года при проверке налоговых данных. В разделе, где должно было указываться имя Брижит Макрон, вместо него оказалось мужское имя. Как уточнили в фильме, ошибка возникла не по технической причине, а в результате внешнего вмешательства.

В Елисейском дворце к произошедшему отнеслись серьезно, и Брижит Макрон подала жалобу. В ходе расследования удалось выявить двух возможных причастных к подмене данных.

В 2022 году появились заявления о том, что Брижит якобы родилась мужчиной. Первая леди подала иск о клевете против медиума Амандин Рой и журналистки Наташи Рей, которые в 2021 году опубликовали видео с подобными утверждениями. В марте 2024 года Эммануэль Макрон опроверг слухи, назвав их ложными и отметив, что подобные высказывания вызывают у него гнев. В июне того же года в Париже начался судебный процесс, по итогам которого в сентябре Рой и Рей были оштрафованы на 13 500 евро.

