В аэропорту Ухты сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Ухты сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Svetlanistaya/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Ухты в Коми сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Ухта. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:34 мск.

Кореняко добавил, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Представитель Росавиации сообщил об ограничениях в работе аэропорта в 12:27 мск. Таким образом, в воздушной гавани Ухты не принимали и не отправляли самолеты около часа.

В ночь на 25 октября и рано утром сразу в нескольких российских аэропортах ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов. В том числе работу приостанавливали воздушные гавани в Ярославле, Волгограде и Геленджике. В настоящее время они работают в штатном режиме.

Ранее в Орле нашли учебные авиабомбы на территории аэропорта.

