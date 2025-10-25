Аэропорт в Ухте временно не принимает и не отправляет самолеты

Аэропорт в городе Ухте в Республике Коми приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В заявлении отмечается, что в аэропорту ввели временные ограничения.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

В ночь на 25 октября и рано утром сразу в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В том числе работу приостанавливали воздушные гавани в Ярославле, Волгограде и Геленджике. Сейчас они работают в штатном режиме.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над регионами страны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Наибольшее количество дронов — 20 — сбили в Ростовской области. В Волгоградской области ликвидировали 19 целей, в Брянской области — 17, в Калужской области — 12, в Смоленской области — 11. По девять беспилотников нейтрализовали в Белгородской области и столичном регионе, по восемь — в Ленинградской и Воронежской областях. В Рязанской, Тамбовской и Новгородской областях уничтожили по два БПЛА, в Тульской и Тверской областях — по одному.

Ранее на территории аэропорта в Орле обнаружили учебные авиабомбы.