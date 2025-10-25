На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Говардского университета в Вашингтоне произошла стрельба

CBS: в результате стрельбы у Говардского университета в Вашингтоне ранены пятеро
В Вашингтоне пять человек получили ранения в результате стрельбы близ кампуса Говардского университета. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Несколько человек получили огнестрельные ранения в ходе предполагаемого празднования возле кампуса Говардского университета в округе Колумбия. Были обнаружены четверо взрослых мужчин и один подросток, они были доставлены в близлежащие больницы», — сказали журналистам в полиции.

По данным телеканала, пострадавшие отмечали традиционное возвращение в университет спустя время после выпуска. На данный момент двое подозреваемых находятся под стражей.

13 октября сообщалось, что как минимум 20 человек пострадали в результате стрельбы в переполненном баре в округе Бофорт, расположенном в американском штате Южная Каролина. В популярном баре на острове Святой Елены собрались сотни людей, но в какой-то момент в помещении началась стрельба. В результате посетители и сотрудники были вынуждены искать укрытие в близлежащих заведениях.

Ранее в американском штате Алабама в результате стрельбы пострадали 12 человек.

