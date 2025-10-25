На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артемий Лебедев рассказал, какими видит свои похороны

Артемий Лебедев рассказал, что хочет превратить похороны в креативное шоу
«вДудь»/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что задумывался о собственных похоронах и хотел бы превратить их в яркое мероприятие. Своими размышлениями он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, он рассматривает возможность организации прощальной церемонии с раздачей фирменного мерча и другими креативными идеями. Дизайнер выразил мнение, что новое агентство ивент-услуг, открытое юмористом Гариком Харламовым, сможет воплотить его задумку в жизнь.

До этого Лебедев раскрыл причину отсутствия президента России Владимира Путина в социальных сетях. Он отметил, что главе государства не нужны соцсети для работы и жизни.

Также Лебедев в одном из своих подкастов назвал условие, при котором он готов переехать из России в США. Он признался, что может соблазниться переездом в Америку, если ему предложат зарплату в 10 раз больше российской.

Ранее Лебедев предрек всплеск несчастных случаев в России.

