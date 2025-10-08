Артемий Лебедев назвал условие для переезда в Америку

Дизайнер Лебедев готов переехать в США, если его зарплата вырастет в 10 раз

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал условие, при котором он готов переехать из России в США. Об этом он рассказал в видеоролике, доступном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, он может соблазниться переездом в Америку, если ему предложат зарплату в 10 раз больше российской.

«Наверное, я могу соблазниться действительно. И я могу поехать в Америку и поработать, если вдруг так сложится», — сказал Лебедев.

Так он ответил на вопрос подписчика, уточнив, что подобные идеи и планы на будущее у него отсутствуют, так как в России находятся его коллеги и близкие, от которых он не намерен уезжать даже ради значительных финансовых предложений.

Блогер уточнил, что у него была возможность сменить место жительства на Соединенные Штаты, но тогда от этой идеи он отказался.

До этого Лебедев, посещая Нью-Йорк, назвал местное метро свалкой и сравнил его с психбольницей. По словам блогера, многие американцы стараются не пользоваться подземкой.

