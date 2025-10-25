На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Запорожской АЭС прокомментировали обесточивание станции на месяц

Яшина: обесточивание ЗАЭС на 30 суток не имеет прецедента в мировой энергетике
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Внешнее обесточивание Запорожской АЭС, которое длилось в течение 30 суток, не имеет прецедента в мировой атомной энергетике. Об этом в интервью РИА Новости заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Однозначно, таких прецедентов в мировой атомной энергетике не было. Мы, самое большее, около трех суток сидели без внешнего энергоснабжения», — заявила она.

По словам директора станции, с момента 2022 года ЗАЭС уже десятый раз оказывается в так называемом «блэкауте» — без внешнего энергоснабжения. Она подчеркнула, что действующее обесточивание было самым большим по продолжительности.

23 октября военный обозреватель Виктор Баранец сообщил, что Киев согласился на локальное перемирие для ремонта Запорожской атомной электростанции, поскольку наконец вспомнил, что ему тоже необходимо электричество.

Эксперт напомнил, что ЗАЭС давала большое количество энергии не только Запорожской области, но и самой Украине.

Ранее стало известно о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.

