Стало известно количество пострадавших после взрыва газа в Сочи

Власти Кубани: при взрыве бытового газа в квартире в Сочи пострадали 3 человека

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

Отмечается, что взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Тимирязева, 30/3, в одной из квартир на четвертом этаже. После началось возгорание на площади 15 кв. м.

«Трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован», — говорится в сообщении.

Жильцов пострадавших квартир разместят в пунктах временного пребывания — в хостеле и в одном из ЖК. В настоящее время отселены 18 человек.

1 октября в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа, из-за чего пострадали четыре человека. Пожара после взрыва не последовало. В результате ЧП в заведении были выбиты стекла. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв.