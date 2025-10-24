Бизнесмен Лоор арестован по делу о передаче квартиры белгородскому чиновнику

В Белгородской области задержали заслуженного строителя России и мецената Карла Лоора по делу о передаче взятки чиновнику администрации Старого Оскола. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По данным источника, в 2018 году Лоор передал чиновнику в качестве взятки благоустроенную квартиру за покровительство и помощь в вводе в эксплуатацию жилого дома. После этого компания мецената смогла без проблем продать квартиры в этом доме и хорошо заработать.

В отношении Лоора возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. На данный момент он заключен под стражу на два месяца.

Еще одним фигурантом дела, как сообщила Baza, стал чиновник, получивший от Лоора квартиру. Его подозревают в получении взятки.

До этого гендиректора строительной компании «Автодор», обвиняемого в растрате в особо крупном размере, отправили под стражу на срок 1 месяц и 19 дней.

21 октября суд в Санкт-Петербурге арестовал начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина по обвинению в получении взятки в размере 12 млн рублей в 2020 году.

Ранее в МВД заявили о росте числа преступлений, связанных с дачей взяток.