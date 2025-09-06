На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД заявили о росте числа преступлений, связанных с дачей взяток

МВД: число выявленных преступлений, связанных с дачей взяток, выросло на треть
close
Depositphotos

Число зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взяток, за семь месяцев 2025 года выросло почти на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, в период с января по июль текущего года в России зарегистрировали 18,5 тысячи коррупционных преступлений. Показатель оказался на 20% больше, чем годом ранее. Так, 6 тысяч преступлений были связаны с получением взятки, еще почти 6 тысяч — с ее дачей. При этом более 2,3 тысячи случаев пришлось на посредничество во взяточничестве, следует из материалов.

В МВД отметили, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года число выявленных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 14%. Помимо этого, количество случаев дачи взяток увеличилось на 29,2%, а посредничества — почти на 33%.

В мае статистика Судебного департамента при Верховном суде показала, что чаще всего в России преступники попадаются при получении взятки на сумму менее 10 тысяч рублей. В 2024 году за мелкое взяточничество были осуждены 2305 человек, среди них 149 женщин и пять человек, которые ранее уже попадались на получении взяток.

Ранее россиянам объяснили разницу между взяткой и откатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами