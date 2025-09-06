В МВД заявили о росте числа преступлений, связанных с дачей взяток

Число зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взяток, за семь месяцев 2025 года выросло почти на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, в период с января по июль текущего года в России зарегистрировали 18,5 тысячи коррупционных преступлений. Показатель оказался на 20% больше, чем годом ранее. Так, 6 тысяч преступлений были связаны с получением взятки, еще почти 6 тысяч — с ее дачей. При этом более 2,3 тысячи случаев пришлось на посредничество во взяточничестве, следует из материалов.

В МВД отметили, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года число выявленных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 14%. Помимо этого, количество случаев дачи взяток увеличилось на 29,2%, а посредничества — почти на 33%.

В мае статистика Судебного департамента при Верховном суде показала, что чаще всего в России преступники попадаются при получении взятки на сумму менее 10 тысяч рублей. В 2024 году за мелкое взяточничество были осуждены 2305 человек, среди них 149 женщин и пять человек, которые ранее уже попадались на получении взяток.

