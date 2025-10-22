На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендиректора строительной компании «Автодор» арестовали по делу о растрате

Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодор» Шайдуллина
true
true
true

Генерального директора строительной компании «Автодор» поместили под стражу в Москве, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайдуллина Рамиля Фоатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 1 месяц 19 суток», — говорится в сообщении.

Защите обвиняемого отказали в удовлетворении ходатайства об избрании иной меры пресечения.

Накануне суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина.

По версии следствия, Глазырин, будучи заместителем начальника ФКУ «УПРДОР Северо-Запад», договорился с гендиректором частной компании, что поможет ей заключить госконтракт на содержание сети автодорог, за что получил взятку в размере 12 млн рублей.

Ранее обвиняемый во взятках от редактора Ura.ru экс-полицейский пошел на сделку.

