Владельцы китайских автомобилей пожаловались на промерзание глушителей на морозе

Владельцы китайских автомобилей из сибирских регионов пожаловались, на то, что не могут завести свои машины из-за проблемы с глушителем, сообщает Telegram-канал Shot.

«Китайские тачки массово перестают заводиться из-за промерзания глушителя на морозе — технологическое отверстие для слива конденсата не справляется с выводом жидкости», — сообщает канал.

Отмечается, что трубы в некоторых машинах промерзают полностью. Все из-за того, что водители оставляют машину на автозапуске на несколько суток и не пользуются ею.

При каждом запуске и прогреве накапливается много конденсата — холостые обороты двигателя не позволяют выгнать лишнюю влагу. Тогда труба замерзает, и машина перестает заводиться.

По данным экспертов, самый надежный способ справиться с проблемой — хранить автомобиль в теплом боксе.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Рейтинг также составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

