Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Градоначальник добавил, что в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Об еще одном БПЛА, летевшем в сторону Москвы, Собянин сообщил утром этого дня.
До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что над регионом сбили дрон.
Как сообщили в министерства обороны России, в ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 83 украинских беспилотника.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.