Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве

Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Градоначальник добавил, что в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Об еще одном БПЛА, летевшем в сторону Москвы, Собянин сообщил утром этого дня.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что над регионом сбили дрон.

Как сообщили в министерства обороны России, в ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 83 украинских беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.

