Глава «АвтоВАЗа» оценил снижение цен на автомобили Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: в 2025 году цены на автомобили Lada снизились на 5%
Алексей Даничев/РИА Новости

В 2025 году цены на новые автомобили марки Lada в среднем снизились на 5%. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Это кажется достаточно странным, потому что цены везде растут, в любом сегменте — продуктовом, цены на услуги везде повышаются», — заявил он.

По словам Соколова, если обратиться к статистике объема продаж и выручки за проданные машины, то по бренду Lada наблюдается снижение цен в рамках текущего года.

До этого глава «АвтоВАЗа» говорил, что видит необходимость индексации цен на автомобили «АвтоВАЗа» вслед за увеличением реальной стоимости их производства.

На данный момент автомобили «АвтоВАЗа» остаются самыми бюджетными в России. В пределах 1 млн рублей можно приобрести две модели новых автомобилей — Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года. Среди автомобилей из Китая лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж.

