Микроавтобус с детьми разбился на трассе в Брянской области

МВД: в Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП, пострадал 21 человек

В Брянской области госпитализировали десять детей, а также девять взрослых пассажиров и двух водителей после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Авария произошла около 08:50 мск 16 декабря на 367-м километре дороги М-3 в Брянском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, который перевозил детей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Судя по опубликованному в сети фото, сильный удар пришелся на правую часть микроавтобуса. В результате оказались разбиты стекла машины и выбита дверь. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины аварии.

