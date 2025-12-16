На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Микроавтобус с детьми разбился на трассе в Брянской области

МВД: в Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП, пострадал 21 человек
Telegram-канал Брянская полиция

В Брянской области госпитализировали десять детей, а также девять взрослых пассажиров и двух водителей после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Авария произошла около 08:50 мск 16 декабря на 367-м километре дороги М-3 в Брянском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, который перевозил детей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Судя по опубликованному в сети фото, сильный удар пришелся на правую часть микроавтобуса. В результате оказались разбиты стекла машины и выбита дверь. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины аварии.

До этого в Анапе произошло страшное ДТП. По словам очевидцев, автомобиль на скользкой дороге потерял управление, перевернулся и загорелся. По пути он задел другие машины, они оказались в отбойниках.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит автомобиль, который полностью выгорел. Кроме того, можно увидеть детали машины, которые разлетелись по дороге.

Ранее москвич на «Газели» влетел в 90-летнего пенсионера.

