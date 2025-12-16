«Обращалась ко всем по-человечески»: Назаров рассказал о съемках у Дружининой

Актер Юрий Назаров в беседе с «Газетой.Ru» вспомнил о съемках у режиссера Светланы Дружининой. Он признался, что она является редким исключением, когда в женщине сочетаются ум и красота.

К юбилею Светланы Дружининой Назаров рассказал, что о работе с кинематографистом у него остались только положительные впечатления. Он снимался в ее фильме «Исполнение желаний». По словам актера, несмотря на звездный статус, режиссер всегда ко всем обращалась с уважением как на съемочной площадке, так и за ее пределами.

«Все было замечательно, и общение у нее со всеми звездами всегда прекрасное. У меня бывало иногда не со всеми все хорошо, но со Светланой Сергеевной всегда было прекрасно. Умница, красавица. Редкое исключение, когда в человеке сочетаются ум и красота. Ей уже 90 лет! Красавица моя ненаглядная. И пойди вот скажи, что ей 90! Самое приятное, что, невзирая на звездность, она осталась человеком. Редко так бывает. Порой звездность уносит далеко-далеко. Так случается со слабым изначально человеком. А она всегда сильная, поэтому у нее никогда подобного не было», — поделился актер.

Юрий Назаров признался, что иногда Светлана Дружинина была строгой на съемках, но всегда оставалась справедливой.

«Когда мы работали вместе, каждый делал свое дело, никому не мешая и никого не раздражая. Все было замечательно. Вот, понимаете, 90 лет – это неправда. Моложе она. Очень хороший человек. Даже слов не хватает, чтобы описать, какая она! Если строгой была, то всегда по делу. Но всегда она обращалась ко всем по-человечески. Не помню, чтобы было: «Я звезда, вы все меня раздражаете». Со мной подобного не было никогда. Возможно, что-то без меня и было такое, но в моем присутствии она вызывала только восторг», — рассказал Назаров.

16 декабря Светлане Дружининой исполнилось 90 лет. Самые знаменитые кинокартины режиссера — «Девчата», «Принцесса цирка», «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов».

Ранее стало известно, что к юбилею Светланы Дружининой по ТВ пройдет марафон ее фильмов.