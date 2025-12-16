На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина потеряла редкую военную технику в зоне СВО

МО: российские войска уничтожили редкую израильскую РЛС Rada ВСУ
thedefensepost.com

Российские войска уничтожили редкую технику — радиолокационную станцию (РЛС) RADA, израильского производства, которая была на вооружении украинских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо этого, российские силы ликвидировали 250 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), а также боевую машину РСЗО «Град», 23 автомобиля, а также три склада материальных средств.

По информации российского оборонного ведомства, что ВСУ обещали поставить 16 РЛС RADA, несколько единиц уже были уничтожены российскими военными ранее.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные ведут наступления «практически по всей линии боевого столкновения», и ситуация на фронте остается сложной. Он также сообщил о дефиците ракет для ПВО и сокращении поставок военной техники. Несмотря на то что украинские военные пытаются наладить поставки артиллерии и беспилотников в свои подразделения, ВС РФ медленно, но продвигаются вперед. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский генерал оценил состояние Воздушных сил Украины.

