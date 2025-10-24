На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На петербургском вокзале часть крыши обрушилась на платформу

На Ладожском вокзале в Петербурге обрушилась часть крыши
true
true
true

Часть крыши внезапно обрушилась на Ладожском вокзале в Петербурге. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Инцидент произошел вечером 24 октября. В ОЖД отметили, что обрушился козырек, пострадавших в результате этого происшествия нет.

Информацию подтвердил глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт в своем Telegram-канале. По его словам, на Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу. Хорт добавил, что едет на место происшествия и находится на связи со спасательными службами.

По данным Telegram-канала 112, панели обрушились с потолка двенадцатой платформы и завалили часть терминала. В этот момент пассажиров на месте ЧП не было.

Обстоятельства случившегося выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.

В этот же день в Забайкалье в городе Балей обвалилась часть потолка в классе во время урока. По словам губернатора региона Александра Осипова, на момент инцидента в помещении находились восемь детей, но благодаря быстрой реакции учителя никто не пострадал.

Ранее в Новосибирске после обрушения потолка в детской больнице возбудили уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами