На петербургском вокзале часть крыши обрушилась на платформу

Часть крыши внезапно обрушилась на Ладожском вокзале в Петербурге. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Инцидент произошел вечером 24 октября. В ОЖД отметили, что обрушился козырек, пострадавших в результате этого происшествия нет.

Информацию подтвердил глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт в своем Telegram-канале. По его словам, на Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу. Хорт добавил, что едет на место происшествия и находится на связи со спасательными службами.

По данным Telegram-канала 112, панели обрушились с потолка двенадцатой платформы и завалили часть терминала. В этот момент пассажиров на месте ЧП не было.

Обстоятельства случившегося выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.

В этот же день в Забайкалье в городе Балей обвалилась часть потолка в классе во время урока. По словам губернатора региона Александра Осипова, на момент инцидента в помещении находились восемь детей, но благодаря быстрой реакции учителя никто не пострадал.

Ранее в Новосибирске после обрушения потолка в детской больнице возбудили уголовное дело.