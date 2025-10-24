На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В школе Забайкалья обрушился потолок

Губернатор Забайкалья поручил обследовать школу после обрушения потолка
В школе №14 города Балея Забайкальского края произошло частичное обрушение потолка в одном из кабинетов, где два года назад проводился капитальный ремонт. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Осипов.

По его словам, на момент инцидента в помещении находились восемь детей, но благодаря быстрой реакции учителя никто не пострадал.

Обрушение затронуло площадь около 24 кв. м, доступ в кабинет ограничен, а подрядчик уже работает на месте. Губернатор поручил обследовать все помещения школы, чтобы убедиться в их безопасности. Гарантийный срок после капитального ремонта действует до 2026 года.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что по факту ЧП организовали проверку. Надзорные органы оценят соблюдение законодательства при проведении ремонта, содержании имущества и обеспечении безопасности образовательного процесса. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Новосибирске после обрушения потолка в детской больнице завели уголовное дело.

