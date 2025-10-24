В России объявили в розыск писавшую про РПЦ журналистку Лученко

Журналистку и бывшую сотрудницу издательства Московской Патриархии Ксению Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) объявили в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД.

«Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. 17 октября Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов. С апреля 2022 года Лученко проживает за пределами России.

В нулевые Ксения Лученко входила в редакторскую группу нескольких интернет-проектов, писавших о православии и Русской православной церкви (РПЦ). Среди них — «Соборность», «Орто-медиа.ру», «Церковный вестник» и «Пасха.ру». В 2012-2013 годы была консультантом портала «Православие и мир». Является автором статей о деятельности РПЦ в постсоветский период.

Замужем за старшим научным сотрудником Центра православных исследований Фордемского университета США и бывшим ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии» Сергеем Чапниным.

Ранее МВД объявило в розыск экономического аналитика Михаила Крутихина (признан в РФ иностранным агентом).