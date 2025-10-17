На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росфинмониторинг обновил перечень террористов и экстремистов

Журналистка Лученко и экс-депутат Круглов внесены в список террористов
Журналистка Ксения Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов), бывший депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Максим Круглов и блогер Павел Сюткин внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на официальном сайте Росфинмониторинга.

По данным пресс-службы, Лученко разместила на сайте нежелательной в РФ организации и в мессенджере публикации с заведомо ложной информацией о действиях российской армии на территории другого государства. На данный момент рассматривается вопрос об объявлении девушки в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

12 октября в отношении Сюткина завели уголовное дело о фейках про российскую армию. Источник РИА Новости рассказал, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Сюткина стал его пост о действиях ВС России в Буче, который содержит ложные сведения. Уточняется, что блогера уже арестовали.

При этом в начале октября Круглова тоже арестовали и направили в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии. Мужчину привлекли к ответственности за два поста в его Telegram-канале, опубликованных в 2022 году вскоре после начала спецоперации. В одном из них он отзывался о событиях в украинской Буче, в другом — о событиях в Мариуполе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-замглавы правительства России признали террористом и экстремистом.

