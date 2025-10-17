МВД объявило в розыск аналитика Михаила Крутихина

МВД России объявило в розыск экономического аналитика Михаила Крутихина (признан в РФ иностранным агентом), внесенного в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в базе данных ведомства.

Согласно опубликованным сведениям, Крутихин разыскивается «по статье Уголовного кодекса», однако конкретная статья в материалах не указана.

Крутихин родился в Москве, но в последние годы проживает в Норвегии. В 2023 году Минюст включил его в перечень физических лиц, признанных иностранными агентами.

В сентябре 2025 года суд признал аналитика виновным в распространении материалов без маркировки иноагента и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей.

Кроме того, в тот же период к административной ответственности были привлечены журналист Роман Бадaнин и экономист Андрей Илларионов (признан в РФ иностранным агентом) — оба также внесены в реестр иноагентов. Суд назначил им штрафы в размере 30 и 40 тысяч рублей соответственно.

