На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Против журналистки Лученко возбудили уголовное дело

СК возбудил дело в отношении журналистки Лученко по статье о фейках о ВС РФ
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает главное управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что на данный момент подозреваемая находится за пределами России.

По информации следователей, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. При этом данные были доступны неограниченному кругу лиц.

На данный момент вопрос следствие рассматривает вопрос об объявлении журналистки в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники СК проводят следственные действия и закрепляют доказательную базу по делу.

Минюст внес Лученко в реестр иноагентов 16 мая. В пояснительной графе сказано, что девушка публиковала материалы, дискредитирующие ВС РФ, и участвовала в интервью на платформах иностранных агентов.

Ранее суд продлил арест редактору URA.RU.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами