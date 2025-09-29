Против журналистки Лученко возбудили уголовное дело

СК возбудил дело в отношении журналистки Лученко по статье о фейках о ВС РФ

В отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает главное управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что на данный момент подозреваемая находится за пределами России.

По информации следователей, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. При этом данные были доступны неограниченному кругу лиц.

На данный момент вопрос следствие рассматривает вопрос об объявлении журналистки в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники СК проводят следственные действия и закрепляют доказательную базу по делу.

Минюст внес Лученко в реестр иноагентов 16 мая. В пояснительной графе сказано, что девушка публиковала материалы, дискредитирующие ВС РФ, и участвовала в интервью на платформах иностранных агентов.

