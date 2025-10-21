Владельцу ювелирного магазина вживили бриллиант в глазной протез

В США владельцу ювелирного магазина Слейтеру Джонсу вживили бриллиант в глазной протез, пишет Oddity Central.

Изготовлением занялся специалист по глазным протезам Джон Лим, который признался, что за всю карьеру — а он сделал около 10 тысяч искусственных глаз, от младенцев до 101-летних пациентов — никогда не создавал ничего подобного.

«Это самый дорогой глазной протез в моей практике», — отметил Лим.

Новый глаз Джонса сверкает на свету и буквально ослепляет окружающих — в хорошем смысле. Сам владелец шутит, что теперь у него «самый ценный взгляд в мире».

«Я потерял глаз, но это привнесло новый свет в мою жизнь. Этот бриллиант сделал протез не просто медицинским устройством, а настоящим произведением искусства», — говорит мужчина.

История ювелира быстро разлетелась по соцсетям. Пользователи восхищаются его креативом и чувством юмора, хотя некоторые выражают тревогу: носить настоящий бриллиант прямо в глазнице — не слишком безопасно, особенно для владельца ювелирного магазина.

Ранее женщина потеряла глаз во время прогулки с собакой из-за порвавшегося поводка.