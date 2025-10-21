На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владельцу ювелирного магазина вживили бриллиант в глазной протез

OC: владелец ювелирного магазина в США вживил в глазной протез бриллиант
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США владельцу ювелирного магазина Слейтеру Джонсу вживили бриллиант в глазной протез, пишет Oddity Central.

Изготовлением занялся специалист по глазным протезам Джон Лим, который признался, что за всю карьеру — а он сделал около 10 тысяч искусственных глаз, от младенцев до 101-летних пациентов — никогда не создавал ничего подобного.

«Это самый дорогой глазной протез в моей практике», — отметил Лим.

Новый глаз Джонса сверкает на свету и буквально ослепляет окружающих — в хорошем смысле. Сам владелец шутит, что теперь у него «самый ценный взгляд в мире».

«Я потерял глаз, но это привнесло новый свет в мою жизнь. Этот бриллиант сделал протез не просто медицинским устройством, а настоящим произведением искусства», — говорит мужчина.

История ювелира быстро разлетелась по соцсетям. Пользователи восхищаются его креативом и чувством юмора, хотя некоторые выражают тревогу: носить настоящий бриллиант прямо в глазнице — не слишком безопасно, особенно для владельца ювелирного магазина.

Ранее женщина потеряла глаз во время прогулки с собакой из-за порвавшегося поводка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами