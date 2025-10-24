На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининградской области будут судить фермера, который изувечил собаку

В Зеленоградске мужчина протащил собаку за машиной и остался безнаказанным
Telegram-канал Клопс

Житель Калининградской области, который проволок по асфальту привязанную к машине собаку, предстанет перед судом. Об этом пишет «Клопс».

Окровавленную и обездвиженную собаку нашли в поле под Зеленоградском в октябре прошлого года. Женщина, которая обнаружила Грету, в слезах обратилась за помощью к волонтерам.

«Наш волонтер поехала на место, но Грету не обнаружила. А уже через несколько часов в соцсетях появились посты о том, что между Павлиново и Колосовкой мужчина тащил собаку, привязанную к автомобилю», — вспомнила руководитель благотворительного фонда помощи животным Зоя Шумилова.

Живодером оказался местный фермер, который открыто хвастался, что ему «ничего не будет», и запугивал соседей. У его дома на следующий день виднелись следы бурого цвета, а на собаке «не было живого места». После многочасовой операции Грета больше недели провела в отделении интенсивной терапии. В результате у нее почти не осталось зубов.

Лечение и восстановление для животного оплачивали неравнодушные люди, а волонтеры обратились в полицию. Однако спустя год фермер так и не привлечен к ответственности, но дело в его отношении уже передано в Зеленоградский районный суд для рассмотрения по существу.

«Даже собачья жизнь имеет ценность, а безнаказанность за насилие делает общество бездушным. Надеемся, что человек, который это сотворил, получит заслуженное наказание», — подчеркнула Шумилова.

Ранее россиянин отрубил лапы кошке, пробравшейся в его голубятню.

