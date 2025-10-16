На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин отрубил лапы кошке, пробравшейся в его голубятню

В Батайске мужчина изувечил кошку, которая пробралась к нему в голубятню
В Батайске мужчина жестоко наказал соседскую кошку за проникновение в его голубятню, сообщает Telegram-канал «Мой Батайск».

Речь идет о владельце частной голубятни на улице Дзержинского. Недавно он якобы отрубил задание лапы кошке, которая принадлежит его соседке.

Животное гуляло по округе и залезла к птицам. Мужчина заметил это, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и сразу же схватился за холодное оружие.

После этого мужчина подкинул искалеченную кошку во двор к ее хозяйке. Животное прооперировали благодаря помощи неравнодушных горожан. Они уже подали заявление в полицию.

До этого житель Пятигорска обстрелял кота соседей из ружья и остался безнаказанным. Шансов выжить у питомца не было — одна из пуль попала во внутренние органы и спровоцировала сильное кровотечение, поэтому кота решили усыпить. Стрелок не признался в содеянном, а обвинил во всем маленького внука. Позже мужчина предложил семье 10 тыс. рублей за молчание, однако владельцы животного решили добиться для него реального наказания.

Ранее в Москве няня ошпарила двухлетнего ребенка кипятком и изувечила кота.

