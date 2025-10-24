На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитики оценили влияние санкций на нефтяной рынок

В инвестбанке «Синара» прогнозируют расширение дисконта на российскую нефть
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Включение «Роснефти» и «Лукойла» в SDN-лист США может временно увеличить дисконт на российскую нефть Urals. Об этом сообщает «ИнфоТЭК» со ссылкой на аналитиков инвестбанка «Синара» и «БКС мир инвестиций».

По данным «ИнфоТЭК», после введения санкций против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» в январе текущего года под ограничения попало около 380 млн тонн российской добычи, что составляет 73,6% от общего объема за 2024 год. В отношении газа речь идет о 158 млрд кубометров, или 23% от совокупной добычи страны за тот же период.

Аналитики «Синары» отметили, что предыдущие санкционные меры оказали ограниченное влияние на общий объем экспорта нефти из России и на ее дисконт к эталонным сортам. Однако текущая ситуация отличается.

Старший аналитик «Синары» Алексей Кокин считает, что в текущий момент объем экспорта, на который повлияют новые санкции, значительнее, а перенаправить его новым покупателям может оказаться сложнее и дороже.

«Как следствие, возможно расширение дисконта нефти Urals к Brent. Однако, скорее всего, его компенсирует рост цен на эталонные сорта (как минимум частично). Общие затраты на поставку нефти и нефтепродуктов покупателям, вероятно, увеличатся», — отметил он.

По его мнению, Роснефть» и «Лукойл» могут временно сократить добычу в поисках новых логистических решений, но в долгосрочной перспективе экспорт будет восстановлен до прежних уровней.

В вопросе расширения дисконта на российскую нефть аналитики «БКС Мир инвестиций» поддерживают выводы «Синары».

«Введение мер со стороны США, пожалуй, способно временно расширить дисконты на экспортируемую сырую нефть и нефтепродукты, но у всех компаний в отрасли было время подготовиться к такому сценарию развития событий, в том числе обсудить данный поворот с текущими и потенциальными покупателями энергоресурсов», — отметили они.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» не ожидают серьезного влияния санкций на деятельность «Роснефти», за исключением временного роста дисконтов на экспорт продукции, так как у компании нет крупных зарубежных активов с долей выше 50%.

«У «Лукойла» же может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать», — добавили эксперты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами