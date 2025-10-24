На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристка заблудилась в duty free, опоздала на самолет и потребовала миллион с аэропорта

Россиянка пыталась получить у аэропорта компенсацию за опоздание на самолет
Алексей Майшев/РИА Новости

Жительница Южно-Сахалинска потребовала у аэропорта Сочи компенсацию за опоздание на самолет. Женщина утверждала, что заблудилась в duty free из-за непонятных табличек навигации, сообщает издание «Турдом».

Ольга летела в Москву и прибыла в Сочинский аэропорт за два часа до вылета в Шереметьево. Она прошла регистрацию, сдала багаж, но в зоне досмотра задержалась и покинула ее всего за 10 минут до окончания посадки. Однако пройти к нужному выходу путешественница не смогла, так как увидела перед собой стену с обилием рекламы и оказалась «среди тумб с товаром магазина duty shop». Нужных указателей она не нашла, а также не услышала объявления об окончании посадки.

В итоге женщина опоздала на свой рейс ровно на минуту. Так как пустить в самолет ее отказались даже после вмешательства сотрудника полиции, Ольге пришлось покупать новый билет. Из-за этого она впала «в состояние стресса», а по возвращении на малую родину пошла в суд, чтобы потребовать компенсацию морального вреда, а также попросить аэропорт «убрать из зоны досмотра и выхода на посадку торговую рекламу и торговые ряды, крупно и четко сделать указатели выхода на посадку, оборудовать двери из зоны досмотра с указателями прохода на посадку».

Южно-Сахалинский городской суд, а затем коллегия по гражданским делам Южно-Сахалинского областного суда не стали рассматривать иск, установив, что расположение рекламы и торговых рядов не имеет отношения к невнимательности и неосмотрительности женщины.

Ранее женщину депортировали через пять минут после начала отпуска.

