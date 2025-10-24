Россиянам рассказали, как правильно хранить урожай

После сбора урожая важно создать овощам правильные условия хранения — нужную температуру и влажность помещения. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Сроки уборки имеют решающее значение. Картофель готов к уборке, когда ботва полностью подсохла и легла. Морковь и свеклу убирают в числе последних культур, часто после первых легких утренних заморозков, которые лишь слегка касаются ботвы, но не самих корнеплодов. Это позволяет овощам подготовиться к зиме, их кожура становится более плотной. После сбора урожая необходимо создать правильные условия. Главные враги при хранении — это неподходящая температура и влажность. Для картофеля, моркови и свеклы идеальной считается температура от плюс двух до плюс четырех градусов. Влажность воздуха должна быть высокой, в пределах 90—95%. При таких условиях корнеплоды не замерзнут, не сгниют и не начнут преждевременно прорастать», — сказал он.

Чаплин отметил, что перед закладкой на хранение овощи ни в коем случае нельзя мыть или класть в завязанные пакеты.

«Самая распространенная ошибка — мытье корнеплодов перед закладкой на хранение. Этого делать категорически нельзя. Нарушается естественный защитный слой. Овощи нужно только слегка очистить от налипшей крупной земли и обязательно просушить в тени перед уборкой. Вторая ошибка — хранение поврежденных и больных экземпляров вместе со здоровыми. Один подгнивший корнеплод может привести к порче всего ящика. Третий момент — нельзя хранить овощи в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах. Там скапливается влага и конденсат, что неминуемо ведет к гниению», — добавил он.

Депутат уточнил, что лучше всего хранить корнеплоды в погребе или на балконе, а при их отсутствии — в самом холодном и темном месте в квартире.

«Классическим и самым надежным местом, безусловно, является подвал или погреб. Помещение должно быть чистым, продезинфицированным и хорошо проветренным. Картошку лучше всего хранить в деревянных ящиках или сетках, обеспечивающих циркуляцию воздуха. А для моркови и свеклы я рекомендую проверенный поколениями способ — пересыпание песком или опилками. Влажный песок не дает корнеплодам вянуть и сохраняет их сочность. Для горожан, не имеющих подвала, отличным решением может стать утепленный балкон. Там можно организовать специальный ящик с толстыми стенками, утепленный пенопластом. Внутрь такого хранилища помещают ящики с овощами. В сильные морозы дополнительно можно укрыть овощи старыми одеялами или теплой одеждой. Главное — следить, чтобы температура внутри не опускалась ниже нуля. Если ни подвала, ни балкона нет, небольшой запас овощей можно хранить и в квартире. Найдите самое холодное и темное место, например, в прихожей или у балконной двери. Разложите овощи в небольшие мешочки из натуральной ткани, чтобы они не отпотевали. Но помните, что в тепле срок хранения значительно сокращается, поэтому такие запасы нужно использовать в первую очередь», — подчеркнул он.

