На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дачникам объяснили, как обработать теплицу осенью

Агроном Круглова: землю в теплице можно обработать медным купоросом
true
true
true
close
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Осенью дачникам важно правильно подготовить почву в теплице, чтобы защитить растения от болезней и вредителей в следующем сезоне. Об этом kp.ru рассказала агроном Мария Круглова.

«Обработать землю в теплице осенью после уборки урожая можно медным купоросом. Например, 50 граммов медного купороса на 10 литров воды или 100-120 граммов извести на квадратный метр. За зиму вредный хлор полностью выветрится», — поделилась эксперт.

Помимо этого, можно использовать биопрепараты, которые не представляют опасности для людей и растений, но требуют внимания к температуре и влажности. В борьбе со слизнями будут эффективны гранулы с метальдегидом, с грибком — серные шашки или раствор медного купороса. Круглова посоветовала обрабатывать теплицу сразу после уборки растительных остатков и сорняков, при температуре выше 5°C.

Эксперт, директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин до этого говорил, что обрезка деревьев — это фундаментальный вклад в их здоровье, поэтому процедура требует обдуманного подхода. По словам Галкина, оптимальное время для осенней обрезки определяется климатическими особенностями региона и текущими погодными условиями.

Ранее российским дачникам рассказали, что нужно успеть посадить до зимы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами